HABER

İzmir'de faytonlar yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 14:04 | Son Güncelleme

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulunca, Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi iptal edilerek, kentte fayton dönemi sona erdirildi

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde fayton taşımacılığını yasakladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu, önceki yıllarda hayata geçirilen Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi'ni iptal ederek İzmir'de fayton dönemini kapattı.

Belediyeye bağlı İZULAŞ bünyesindeki fayton işletmesi 1 Mayıs'tan itibaren kapatılırken, karar doğrultusunda Karşıyaka, Selçuk ve Dikili'deki toplam 32 faytonun faaliyetlerine de son verildi.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 139'uncu maddesine dayanarak resmi tören ve izin alınacak merasimler hariç hayvanla çekilen motorsuz araçların ve hayvan sürücülerinin kent merkezindeki tüm bulvar, cadde ve trafik yoğunluğu olan sokaklarına girişi yasaklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, hayvan haklarını gözetmenin temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek, "İzmir’in hayvan hakları konusunda örnek ve öncü bir kent olmasını hedefliyoruz. Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri hiç aralık vermeden yürüttük. Bu süreç kısa süre önce tamamlandı ve İzmir’de fayton dönemi kapandı." ifadelerini kullandı.

PARTNERKırmızı ruj en çok onlara yakışıyorKırmızı ruj en çok onlara yakışıyor
Zorlu yaşam koşulları, LGS başarısına engel olmadıZorlu yaşam koşulları, LGS başarısına engel olmadı
İmamoğlu: Valimizle de konuştuk. Devir teslim yarın 18.30’daİmamoğlu: Valimizle de konuştuk. Devir teslim yarın 18.30’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fayton Hayvan Hakları yasaklama

En Çok Okunan Haberler

İşte Hakan Atilla'nın tahliye olacağı tarih

İşte Hakan Atilla'nın tahliye olacağı tarih

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Hulusi Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Son dakika! Pedofili ifadeler içeren Zümrüt Apartmanı kitabıyla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Son dakika öğretmen Ayşe Çelik için yeni karar!

'Ayşe öğretmen' için flaş karar!

Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

TSK'da OHAL sonrası 2 bin 49 kişi FETÖ'den ihraç edildi

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.