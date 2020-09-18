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İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 20:29 | Son Güncelleme

İzmir’in Selçuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında İzmir Aydın karayolu Belevi mevkiinde meydana geldi.

İzmir’in Selçuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında İzmir Aydın karayolu Belevi mevkiinde meydana geldi. Ezgi Erdem (29) idaresindeki 34 KD 3758 plakalı Hyundai marka araç seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbari üzerine olay yerine jandarma, 110 AKS ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Ezgi Erdem ve Özge Y. (22) AKS ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ezgi Erdem’in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Ağır yaralandığı tespit edilen Özge Y. ise ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve hastanede tedavisi süren Özge Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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