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  4. İzmir’de FETÖ operasyonu: 70’i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı. İzmir’de FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 72’si muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir’de FETÖ operasyonu: 70’i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı. İzmir’de FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 72’si muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

01.12.2020 08:31 | Son Güncelleme:
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İzmir’de FETÖ operasyonu: 70’i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı.

İzmir’de FETÖ operasyonu: 70’i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı. İzmir’de FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 72’si muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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