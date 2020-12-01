İzmir’de FETÖ operasyonu: 70’i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı. İzmir’de FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 72’si muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir’de FETÖ operasyonu: 70’i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı. İzmir’de FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 72’si muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir’de FETÖ operasyonu: 70’i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı.
İzmir’de FETÖ operasyonu: 70’i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı. İzmir’de FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 72’si muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.