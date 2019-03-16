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İzmir'de göçük altında kalan diğer işçinin de cesedine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 01:27 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesince metro vagonları için yaptırılan yer altı park alanının inşaatındaki göçüğün altında kalan iki bekçiden diğerinin de cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesince, metro vagonları için yapılan yer altı park alanının inşaatındaki göçüğün altında kalan iki bekçiden diğerinin de cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Halkapınar Spor Salonu önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanı inşaatında geçen gün meydana gelen göçüğün altında kalan bekçilerden Mehmet Çiftçi'nin (69) de cesedi bulundu.

AFAD, itfaiye ve AKS ekiplerinin bölgede yaptıkları çalışmalar kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesine ait yer altını tespit eden sismik cihazla cesetlerin bulundukları alan tespit edildi.

Ekiplerin uzun uğraşlar sonrası ulaştığı Çiftçi'nin cesedi de sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Cenaze otosuna alınan Çiftçi'nin cesedi de İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede inceleme yaptı.

Yüklenici firma için şantiye sahasında çalışan bekçilerden Mehmet Ali Yalçın'a (65) ait olduğu bildirilen cesede ise dün sabah saatlerinde ulaşılmıştı.

Metro vagonu yer altı park alanı inşaatında, 13 Mart'ta sabah vardiyasına gelen görevliler, 2 bekçinin olmaması ve bölgede göçük yaşanması üzerine, durumu yetkililere bildirmiş, göçük altında kaldıkları tespit edilen bekçiler için kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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