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İzmir’de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

23.02.2021 21:18 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Konak ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan bir kişi, evinin banyosunda ölü bulundu.

İzmir’in Konak ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan bir kişi, evinin banyosunda ölü bulundu. Hayatını kaybeden kişinin, tansiyon ilacı ve zayıflama hapları kullandığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi 31 Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, tek başına yaşayan ve fırıncı olduğu öğrenilen Edip Alkan’dan haber alamayan bir yakını durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile eve girdi. Yapılan incelemede, Alkan banyoda hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın öldüğü tespit edildi. Olay yerine gelen belediye tabibinin yaptığı incelemede, Alkan’ın ölümünün şüpheli olduğunu bildirdi. Bunun üzerine, evde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.
Hayatını kaybeden Edip Alkan’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan evinde ölü bulunan Edip Alkan’ın tansiyon ilacı ve zayıflama hapları kullandığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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