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  4. İzmir’de hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 5 kişiden 2’si kayıp

İzmir’de hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 5 kişiden 2’si kayıp

14.12.2020 03:40 | Son Güncelleme:
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İzmir’de hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 5 kişiden 2’si kayıp

İzmir’in Menderes ilçesinde dereden geçmek isteyen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç sağanak yağış dolayısı ile taşan derenin sel sularına kapıldı.

İzmir’in Menderes ilçesinde dereden geçmek isteyen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç sağanak yağış dolayısı ile taşan derenin sel sularına kapıldı. Araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edilecek.
Olay, akşam saatlerinde Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkiinde meydana geldi. Dereden geçmeye çalışan içerisinde 5 kişinin bulunduğu hafif ticari araç sağanak yağış dolayısı ile taşan derenin sel sularına kapıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
3 kişi kendi imkanları ile kurtuldu
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, araçta bulunan 3 kişinin kendi imkanları ile kurtulduğu kayıp 2 kişi için ise yapılan arama kurtarma çalışmalarından bir netice alınamaması üzerine arama çalışmaları durduruldu. Araç olay yerinden 800 metre uzaklıkta bulunurken, sabah saatlerinde ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

İzmir’de hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 5 kişiden 2’si kayıp

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