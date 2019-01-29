İzmir'de hava koşulları uçak seferine engel oldu

İZMİR (AA) - İzmir Adnan Menderes Havalimanından Elazığ'a gitmek üzere kalkış yapan yolcu uçağı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle piste döndü.
Pegasus Hava Yollarına ait PC3110 sefer sayılı yolcu uçağı, saat 09.20 İzmir-Elazığ seferini gerçekleştirmek üzere Adnan Menderes Havalimanından kalkış yaptı.
Uçağın, elverişsiz hava koşulları nedeniyle kalkıştan bir süre sonra İzmir'e döndüğü belirtildi. Teknik kontrolleri yapılan uçağın, Elazığ seferini gecikmeli gerçekleştireceği bildirildi.
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis
ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti
Beştepe'de 'sinema' zirvesi!
Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum