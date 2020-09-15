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İzmir’de helikopter destekli tefeci operasyonu: 15 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 11:37 | Son Güncelleme

İzmir’de helikopter destekli düzenlenen tefeci operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.İzmir’de Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yapmak suretiyle vatandaşlardan haksız menfaat sağladıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir’de helikopter destekli düzenlenen tefeci operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.
İzmir’de Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yapmak suretiyle vatandaşlardan haksız menfaat sağladıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir’in Kınık, Torbalı, Bergama ve Foça ilçeleri ile Manisa’nın Soma ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Helikopter destekli operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adresleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 av tüfeği, 12 fişek, çok sayıda senet, başkalarına ait nüfus cüzdanı, sahte sürücü belgesiyle haksız kazanç olarak elde edildiği değerlendirilen 44 bin 300 lira ele geçirildi.
Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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