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İzmir'de ilçe belediyesinde grev kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 17:38 | Son Güncelleme

Karabağlar Belediyesi Spor AŞ'de TİS görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine şirkete ait işyerlerine grev kararı asıldı - DİSK'e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Safvet Yahyaoğlu: - "Sayın Kılıçdaroğlu'nun '2 bin 200 lira net asgari ücreti hükümete rağmen uygulayacağız' dediği günümüzde 6 işçimiz hariç tüm üyelerimiz, 2 bin 59 lira net asgari ücrete çalışmaktadır"

İZMİR (AA) - İzmir'de Karabağlar Belediyesi şirketlerinden Karabağlar Belediyesi Spor AŞ'de 22 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine grev kararı alındı.

Uğur Mumcu Tesislerinde bir araya gelen sendika üyeleri, tesislerin giriş kapısına grev kararını astı.

DİSK'e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Safvet Yahyaoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 5 aydır devam eden TİS görüşmelerinin tüm çabalarına rağmen olumlu sonuçlanmadığını söyledi.

Sendika üyelerinin asgari ücret koşullarında çalıştığını belirten Yahyaoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun '2 bin 200 lira net asgari ücreti hükümete rağmen uygulayacağız' dediği günümüzde 6 işçimiz hariç tüm üyelerimiz 2 bin 59 lira net asgari ücrete çalışmaktadır. Sendikamızın talepleri ücretlere net 800 lira zam yapılması, 200 lira net aylık aile yardımı verilmesi, toplu taşıma kartı verilmesi ve ikramiye ödenmesidir." dedi.

Yahyaoğlu, işverenin 398 lira zam verdiğini ve sadece aile yardımına evet dediğini, toplu taşıma kartı ve ikramiye taleplerine olumlu yanıt vermediğini ifade etti.

İşverenin önerdiği bu teklifi kabul etmeyeceklerinin altını çizen Yahyaoğlu, "Bu koşullar altında imzalanacak bir TİS, üyelerimizin haklarını geliştirmeyi bırakın, korumaya başaramayan eksi bir sözleşme dayatması olacaktır. DİSK'in ilkeleri ile bağdaşmayan bir sözleşme tarafımıza dayatılmaktadır." diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grev ilanı Karabağlar Belediyesi Spor AŞ

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