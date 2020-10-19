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İzmir’de kaçak kazı yapan 1 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

İzmir’de jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptığı öne sürülen 1 şüpheli şahsı yakaladı.Olay, Bergama Çamköy Mahallesi Kebir Baba Türbesi mevkiinde meydana geldi.

İzmir’de kaçak kazı yapan 1 kişi yakalandı

İzmir’de jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptığı öne sürülen 1 şüpheli şahsı yakaladı.
Olay, Bergama Çamköy Mahallesi Kebir Baba Türbesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçedeki T.Ö.’ye ait zeytin tarlasında şahıs veya şahıslar tarafından kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) ve Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Ekiplerin araştırmaları neticesinde şüpheli bir şahsın araç ile olay mahallinden kaçtığı tespit etti. Ekiplerin yaptığı takip sonucunda şüpheli araç durdurularak H.A. isimli şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından araç içerisinde yapılan detaylı aramada 1 adet benzinli jeneratör, 1 adet elektrikli hilti ve 10 adet hilti ucu, 1 adet kazma, 1 adet çapa, 1 adet balyoz, 1 adet seyyar aydınlatma lambası ile 1 adet su terazisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.A. isimli şahsın yapılan sorgusunda; bahçede lahit olduğu duyumunu alması üzerine E.D. ve Y.A. ile birlikte kazı yaptıklarını söyledi. Gözaltına alınan H.A. isimli şahsın adli işlemleri devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, ilçe jandarma komutanlığınca Bergama Müze Müdürlüğü ile kurulan koordine sonucunda olay yerinin SİT alanı olduğu bilgisine ulaşıldı.

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