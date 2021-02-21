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İzmir’de kaçak tütün operasyonu: On binlerce makaron ve 131 kilo tütün ele geçirildi

21.02.2021 17:32 | Son Güncelleme:
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İzmir’de kaçak tütün operasyonu: On binlerce makaron ve 131 kilo tütün ele geçirildi

İzmir’in Aliağa ilçesinde tütün kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şahsa adli işlem yapılırken, operasyonda on binlerce makaron ve farklı türlerde toplamda 131 kilogram tütün ele geçirildi.Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde 5 farklı adrese operasyon düzenledi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde tütün kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şahsa adli işlem yapılırken, operasyonda on binlerce makaron ve farklı türlerde toplamda 131 kilogram tütün ele geçirildi.
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde 5 farklı adrese operasyon düzenledi. Ekipler, adreslerde yapılan aramalarda 22 bin 400 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 18 bin 200 dal boş makaron, 10 bin 272 adet sigara sarma kağıdı, 1 adet tütün sarma makinesi, 11 kilogram 900 gram nargile tütünü, 30 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 18 kilogram bandrolü sonradan yapıştırıldığı değerlendirilen kıyılmış tütün, 540 gram pipo tütünü ve 71 kilogram işleme tabi açık tütün ele geçirdi. Operasyonda 5 şahıs gözaltına alınırken, şahıslara 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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