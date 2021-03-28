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  4. İzmir’de kaçak yollarla avlanan 400 kilogram midye denize bırakıldı

İzmir’de kaçak yollarla avlanan 400 kilogram midye denize bırakıldı

28.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Çiğli ilçesinde kaçak yollarla 400 kilogram midye avlayan şahsa 4 bin 455 TL para cezası kesilirken, canlı halde bulunan midyeler yeniden denize bırakıldı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi’nde yapılan yol kontrol devriyesi esnasında D.C.

İzmir’de kaçak yollarla avlanan 400 kilogram midye denize bırakıldı

İzmir’in Çiğli ilçesinde kaçak yollarla 400 kilogram midye avlayan şahsa 4 bin 455 TL para cezası kesilirken, canlı halde bulunan midyeler yeniden denize bırakıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi’nde yapılan yol kontrol devriyesi esnasında D.C. isimli şahsın kullandığı aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta kontrol yapan ekipler, bagaj kısmında çuvallar içerisinde 400 kilogram canlı midye olduğunu tespit etti. Kaçak yollarla denizden midye çıkaran D.C. isimli şahsa 5 bin 455 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen canlı midyeler ise İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Hayvan ve Doğa Koruma Timi ve Çiğli İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından denize bırakıldı.

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