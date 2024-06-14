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Tuvalet kriziyle kamuoyunu meşgul etmişti! O isim artık başsavcı değil: İşte yeni görev yeri

14.06.2024 12:02
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Geçtiğimiz haftalarda Antalya'nın Kaş ilçesinde bir başsavcıyla bir avukat arasında yaşanan tuvalet krizi Türkiye'de gündem olmuştu. Olaylar HSK'ya kadar taşınmış, nihai karar olarak tuvalet avukatların kullanımına açılmıştı. Olayların başrolündeki tepki çeken başsavcı dün HSK atamalarıyla Afyonkarahisar'a savcı olarak atandı.

Tuvalet kriziyle kamuoyunu meşgul etmişti! O isim artık başsavcı değil: İşte yeni görev yeri

Antalya'nın Kaş ilçe adliyesinde Avukat Hakan Tüzen'i 'personel tuvaleti' tartışması sonrası zorla dışarı çıkartmakla suçlanan Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu, 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile Afyonkarahisar'a savcı olarak atandı.

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SAVCI OLARAK DEVAM EDECEK

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Görev yeri değiştirilenler arasında, Kaş Adliyesi'nde Avukat Hakan Tüzen ile yaşadığı tuvalet tartışmasıyla gündeme gelen Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu'nun da adı bulunuyor. Gökhan Feyzoğlu, kararname ile Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden alınarak Afyonkarahisar'a savcı olarak atandı.

NE OLMUŞTU?

Kaş Adliyesi'nde 16 Mayıs'ta saat 16.50 sıralarında adliye binasındaki tuvalete giren Avukat Hakan Tüzen ile aynı sıralarda tuvalette olan Başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında tartışma çıktı. Avukat Tüzen'in, Başsavcı Feyzoğlu tarafından zorla dışarı çıkarıldığına dair iddiaları içeren olaylardan sonra kilidi değiştirilen ve avukatların girişine yasaklanan tuvalet krizi çözüme kavuştu.

FFF

ARTIK KİLİTLENMİYOR

Hem Başsavcı Gökhan Feyzoğlu hem de Antalya Barosu ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından HSK ile Adalet Bakanlığı'na da taşınan olayla ilgili TBB ile Bakanlık arasındaki görüşmelerde ilk önce olumlu bir netice çıkmadı. Antalya Baro Başkanı Avukat Hüseyin Geçilmez'in, bakanlık nezdindeki görüşmelerden olumlu netice alınamadığı yönündeki açıklamasından bir süre sonra tuvalet krizinin çözüldüğü yönünde ikinci duyuru yapıldı. Baro Başkanı Avukat Hüseyin Geçilmez, bakanlık nezdindeki görüşmeler sonucunda adliyedeki tuvaletin avukatların da kullanımına açıldığını dile getirdi. Avukatların yeniden kullanımına açılan tuvalet, artık kilitlenmiyor.

O SÖZLER TEHDİT SAYILDI

Elmalı ve Kaş Cumhuriyet başsavcılıklarına Avukat Hakan Tüzen ile Antalya Barosu Başkanlığı'nca yapılan suç duyurularında Gökhan Feyzoğlu ve koruma polis memuru Samet Kurt'un 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, görevi kötüye kullanma' suçlarından yargılanmaları ve cezalandırılmaları istendi. Dilekçede, başsavcının mevcut nüfuzunu kullanarak koruma polisini, Avukat Tüzen'i tuvaletten çıkarmak için idari olarak üst konumda olması nedeniyle kanunsuz emir ve talimatlarıyla yönlendirdiği, koruma polisinin de zor ve cebir kullanarak avukatı kolundan çekip ittirmek suretiyle fiziki müdahalede bulunarak kişiyi hürriyetin yoksun bırakma suçunu işledikleri belirtildi. Başsavcının, 'Başsavcı olarak uğraşacağım seninle. Göreceksin' sözleri tehdit olarak gösterildi. Başsavcı Feyzoğlu'nun, Avukat Tüzen'in sicilini almak üzere adliye personelini baro odasına göndermesi de görevi kötüye kullanma olarak ifade edildi.

Antalya Barosu Başkan Yardımcısı Mehmet Fettahoğlu imzasıyla Adalet Bakanlığı ile HSK'ya gönderilen şikayet dilekçelerinde ise Gökhan Feyzoğlu'nun Avukat Tüzen'e karşı sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77'nci maddesinin gereğinin yapılması istendi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaş tuvalet başsavcı
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