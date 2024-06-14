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Düğünde 15 yaşındaki eski nişanlısını katletmişti! Kan donduran vahşette dikkat çeken 'müstehcen fotoğraf' detayı

14.06.2024 11:59
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Aksaray'da Muhammet Kılıç (24), katıldıkları bir düğünde eski nişanlısı Melike Arıbaş'ı (15) öldürüp, babası Doğanay Arıbaş'ı (44) yaraladı. Davetlilerin üzerine de ateş açan Kılıç, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 72 hapis cezasına çarptırıldı. Kan donduran vahşetteki 'müstehcen fotoğraf' detayı ise dikkat çekti. İşte olayın detayları...

Düğünde 15 yaşındaki eski nişanlısını katletmişti! Kan donduran vahşette dikkat çeken 'müstehcen fotoğraf' detayı

Dehşete düşüren olay, 3 Aralık 2022'de saat 14.00 sıralarında Taş Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Çimeli köyünde oturan Melike Arıbaş, ailesiyle konvoy eşliğinde bir yakınının düğüne gitti. Arıbaş, otomobilden indiği sırada bir markette çalışan aynı köy nüfusuna kayıtlı, olaydan 1 yıl önce 10 ay nişanlı kalıp ayrıldığı Muhammet Kılıç'ın silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başından vurulan Melike Arıbaş, kanlar içinde yere yığılırken, peş peşe açılan ateş sonucu babası Doğanay Arıbaş da boynundan yaralandı. Kılıç, ardından tutukluk yapan tabancasının şarjörünü değiştirip, diğer davetlilerin üzerine ateş etmeye devam etti. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Melike Arıbaş, kurtarılamadı. Doğanay Arıbaş da tedavisinin ardından taburcu oldu. Saldırının ardından olay yerinde 12 adet boş kovan bulunurken, kaçan Muhammet Kılıç yakalanıp, tutuklandı.

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'YARI MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARINI İNTERNETE ATTIM'

Tutuklu Muhammet Kılıç, Aksaray 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak kasten öldürme ve yaralama' suçlarından yargılanmaya başladı. Kılıç, 12 Ocak'ta yapılan ilk duruşmada, Melike Arıbaş ile evlenmek istediğini belirterek, "Kızları ile evlenmek istiyordum ancak ailesi buna müsaade etmedi. Bu yüzden kızdım, yanlış şeyler de yaptım. Bu sefer de sağda, solda iftira attılar. Güya nişanlıyken kızlarını dövüyormuşum, 'Ahıra girme, annenin, babanın işini görme' diye tehdit ediyormuşum. Dedikoduları duydum, M.Ö. aracılığıyla uyardım. Sonrasında da kızlarının fotoğrafını kızgınlıkla internete attım. Yarı müstehcen ama kapalı bir şekilde fotoğraflardı. Fazla durmadı. 5- 10 dakika kadar bile durmadı, sonra da sildim" dedi.

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'SİLAHIM HER ZAMAN ÜSTÜMDE OLUR'

Kılıç, "Olay gününe gelirsek de 1 gün öncesinden kararlaştırmıştık, kız arkadaşımla buluşacaktık. Berberde tıraş oldum, çorba içmeye gittim. Araçları geçerken tesadüfen gördüm. Peşlerine takıldım, kalktım, yürüyerek gittim. Yanımda silahım vardı. Düşman sahibiyim, koyunlarım var. Silahım her zaman üstümde olur. Arabanın yanına gittim. Kızları araçtan indi. Tam dönüp gidecektim, öfkeme yenildim. Sol omzunun üstüne ateş ettiğimi hatırlıyorum. Başka da bir şey hatırlamıyorum. Doğanay Arıbaş'ın 'Dur yapma, ne olur' dediğini hatırlıyorum. Annesi zaten dibimdeydi, ona hiçbir şekilde eylemde bulunmadım. Doğanay'a da niyetim yoktu ama direksiyon başında olduğu için isabet etmiş. 4 el ateş ettiğimi hatırlıyorum. Sonuncu mermiyi de dışarıya doğru attım. İstemiş olsaydım Doğanay'ı da vurabilirdim" diye konuştu. Olay sırasında küfrettikleri gerekçesiyle diğer davetlilere de ateş açtığını belirten Kılıç, "Şarjörüm bitti. Yolda şarjörü değiştirdim. Küfredince de ateş etmeye devam ettim. Peşimden gelmemeleri için şarjörü taktım. Havaya da yere de ateş etmedim. Nişan alarak karşı tarafa ateş ettim. Kızgınlıkla, korkutmak amacıyla ateş ettiğimi söylemiştim. Direkt onları hedef alarak ateş ettim" dedi.

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DAVADA KARAR ÇIKTI

Tutuklu Kılıç, 12 Haziran'da son kez hakim karşısına çıktı. Kılıç, öldürdüğü Melike Arıbaş'a yönelik olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis, yaraladığı Doğanay Arıbaş'a yönelik olarak da 15 yıl hapis cezası aldı. Kılıç'a ayrıca 'kasten öldürme teşebbüs' suçundan olay müdahale polis memuru Şahin Ay'a yönelik 14 yıl, davetliler Bayram Ali Arıbaş, Tekin Aygün ve düğün sahibi Davut Yavaş'a yönelik 13 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Kılıç, '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet' suçundan da 2,5 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı.

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'ADALET YERİNİ BULDU'

Mahkeme sonrası açıklama yapan Doğanay Arıbaş, "Aldığı ceza sonrası aile olarak bir nebze olsun içimiz ferahladı. Bu ceza, çocuk katillerine örnek olsun. Başka Melike'lerin başına böyle bir olay gelmesin. Adalet yerine buldu" dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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