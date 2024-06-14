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  4. Kilisliler dikkat! Valilik duyurdu: 1 Kasım'a kadar yasaklandı

Kilisliler dikkat! Valilik duyurdu: 1 Kasım'a kadar yasaklandı

14.06.2024 12:15
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Kilis'te ormanlık alanlara girişler yangın riskine karşı 1 Kasım'a kadar yasaklandı.

Kilisliler dikkat! Valilik duyurdu: 1 Kasım'a kadar yasaklandı

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, orman yangınlarından korunmak amacıyla bazı kararların alındığı, bu kapsamda ormanların çevresinde, içinden geçen yollarda, kenarlarında mola verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ormanlık sahalarda sürek avı yapılması, orman içi ve kenarındaki tesisler, piknik alanları, çadırlı kamp alanları, düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabilecektir. Mesire alanlarında bulunan ocaklar dışında ateş yakılması yasaktır. Gerekli hallerde Valiliğimizin emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır."

Ormanlık alanlara girişlerin 15 Haziran'tan itibaren 1 Kasım'a kadar yasaklandığı ifade edilen açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Orman, Türk Ceza ve Kabahatler kanunları uyarınca idari ve adli işlem uygulanacağı kaydedildi.

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kilis orman
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