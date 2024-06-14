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  4. Son dakika | Bir istifa daha geldi! İYİ Parti'de yaprak dökümü: Sandalye sayısı 35'e düştü

Son dakika | Bir istifa daha geldi! İYİ Parti'de yaprak dökümü: Sandalye sayısı 35'e düştü

14.06.2024 12:43
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Son dakika haberi: İYİ Parti'den bir milletvekili daha istifa etti. İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz kararını sosyal medyadan duyurdu.

Son dakika | Bir istifa daha geldi! İYİ Parti'de yaprak dökümü: Sandalye sayısı 35'e düştü

Son dakika haberi: İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor. Meral Akşener sonrasında da çalkantılı bir dönem geçiren İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalyesi 35'e düştü.

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İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu. İzsiz açıklamasında "Sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim. Bu itibarla İYİ Parti’yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Tüm iyimserliğimle, İYİ Parti’nin bahtının açık olmasını dilerim.” ifadelerine yer verdi.

dadas

BİR YILDA 9 KAYIP

Böylece İYİ Parti'nin TBMM'dek milletvekili sayısı bir yılda 44'ten 35'e düştü.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti istifa
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