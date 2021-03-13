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İzmir’de kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın öldü

13.03.2021 20:31 | Son Güncelleme:
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İzmir’de kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın öldü

İzmir’in Bornova ilçesinde, kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

İzmir’in Bornova ilçesinde, kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ümit Mahallesi 7312 Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Temurtaş (34) ile Hüsna Temurtaş (30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi ile Hüseyin Temurtaş üzerinde bulunan tabanca ile eşini kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden 3 çocuk annesi kadın ağır yaralanırken, şüpheli ise kiralık olduğu belirlenen bir araç ile olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan vatandaşlar tarafından durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Hastanede hayatını kaybetti
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Hüsna Temurtaş, Bornova Türkan Özilhan Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk annesi kadın yaşamını yitirirken, Temurtaş’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı
Öte yandan, şüpheli Hüseyin Temurtaş’ın olay yerinden kaçmasının üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Temurtaş’ın kullandığı kiralık araç bir süre sonra park halinde bulunurken, yaya olarak kaçmaya devam şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Öte yandan, çiftin sık sık tartıştıkları ve Hüsna Temurtaş’ın bir süre önce baba evine gittikten sonra tekrar kendi evine döndüğü öğrenildi.

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