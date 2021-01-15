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  4. İzmir’de korkutan deprem: İlk belirlemelere göre olumsuz ihbar yok

İzmir’de korkutan deprem: İlk belirlemelere göre olumsuz ihbar yok

15.01.2021 20:53 | Son Güncelleme:
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Ege Denizi’nde İzmir’in Seferihisar açıklarında AFAD verilerine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi’nde İzmir’in Seferihisar açıklarında AFAD verilerine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve Manisa’dan hissedilen depremde, ilk edinilen bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde bugün saat 20.20’de merkez üssü Seferihisar açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Seferihisar’a 18.25 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçüldü. İzmir ve Manisa’dan hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı öğrenildi.

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