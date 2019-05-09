HABER

İzmir'de kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 10:46 | Son Güncelleme

Bornova Kültür Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Bir Anadolu Masalı" oyunu gösterilecek - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın şef Alessandro Cedrone yönetimindeki konserinde Anadolu Nefesi sahne alacak

İZMİR (AA) - İzmirli sanatseverleri mayısta tiyatro ve konserlerle renkli programlar bekliyor.

İzmir Devlet Tiyatrosu, Fyodor Mihayloviç Dostoyevski'nin yazdığı "Suç ve Ceza" oyununu 9-11 Mayıs'ta Bornova Kültür Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde tiyatroseverler ile buluşturacak.

Aynı yerde 14-15 Mayıs'ta ise "Bir Anadolu Masalı" oyunu sahnelenecek. Volkan Dinç'in yazıp yönettiği oyun, çocukları sevgi dolu bir maceraya taşıyor.

Karşıyaka Sahnesi ise 9-11 Mayıs tarihlerinde Gert Hoffmann'ın yazdığı Barış Eren'in yönettiği "Oğul" oyunu ile tiyatroseverleri ağırlayacak.

Oyunda, 2. Dünya Savaşı'nda kaybolan oğlunu arayan bir annenin hikayesi anlatılıyor.

Konak Sahnesi'nde de 9-11 Mayıs tarihlerinde Alp Tahmaz'ın yazdığı, Volkan Özgömeç'in yönettiği "Nereye" isimli oyunun gösterimi yapılacak.

"Nereye", Avrupa'ya gitmek isteyen bir grup mültecinin öyküsünü anlatıyor.

Aynı sahnede 14-15 Mayıs'ta Müsahipzade Celal'in "Kaşıkçılar" adlı eseri sahnelenecek.

Kalfalıktan ustalığa geçen kaşıkçı ustası Habib ile Didar Ağa'nın konağında cariye olan Nurhayat'ın aşkını konu alan oyun, eski İstanbul yaşamını eğlenceli biçimde anlatıyor.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın şef Alessandro Cedrone yönetimindeki 10 Mayıs'taki konserinde Anadolu Nefesi sahne alacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) konserde besteci Ekin Eti'nin bakır üflemeli ile elektronik çalgılar ve orkestra için yazdığı Aşık Veysel "İnsanlık Davası" ile Ottorino Respighi'nin "Saba Melikesi Belkıs" eserleri seslendirilecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi 15-16 Mayıs'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde İspanyol Renkler Zarzuela adlı opereti sanatseverlerle buluşturacak.

AASSM'de 9 Mayıs'ta Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı yararına "İzmir'den Romanya ile Avrupa Birliği'ne Resital" adlı etkinlik düzenlenecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu da "Dinleti' programı kapsamında 10 Mayıs'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Sahnesi'nde Erdem Özgen solistliğinde konser programı hazırladı.

PARTNERSuskunluğunu bozdu: Hadise beni arıyor...Suskunluğunu bozdu: Hadise beni arıyor...
Doların etkilemediği tek ithal meyve hurmaDoların etkilemediği tek ithal meyve hurma
Bağcılar'da sahte parfüm operasyonuBağcılar'da sahte parfüm operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konser kültür sanat

En Çok Okunan Haberler

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu!

Müjdat Gezen'e havalimanında şok!

Mardin merkezli 7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.