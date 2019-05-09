İzmir'de kültür sanat

Kalfalıktan ustalığa geçen kaşıkçı ustası Habib ile Didar Ağa'nın konağında cariye olan Nurhayat'ın aşkını konu alan oyun, eski İstanbul yaşamını eğlenceli biçimde anlatıyor.

"Nereye", Avrupa'ya gitmek isteyen bir grup mültecinin öyküsünü anlatıyor.

Konak Sahnesi'nde de 9-11 Mayıs tarihlerinde Alp Tahmaz'ın yazdığı, Volkan Özgömeç'in yönettiği "Nereye" isimli oyunun gösterimi yapılacak.

Karşıyaka Sahnesi ise 9-11 Mayıs tarihlerinde Gert Hoffmann'ın yazdığı Barış Eren'in yönettiği "Oğul" oyunu ile tiyatroseverleri ağırlayacak.

Aynı yerde 14-15 Mayıs'ta ise "Bir Anadolu Masalı" oyunu sahnelenecek. Volkan Dinç'in yazıp yönettiği oyun, çocukları sevgi dolu bir maceraya taşıyor.

İzmir Devlet Tiyatrosu, Fyodor Mihayloviç Dostoyevski'nin yazdığı "Suç ve Ceza" oyununu 9-11 Mayıs'ta Bornova Kültür Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde tiyatroseverler ile buluşturacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın şef Alessandro Cedrone yönetimindeki 10 Mayıs'taki konserinde Anadolu Nefesi sahne alacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) konserde besteci Ekin Eti'nin bakır üflemeli ile elektronik çalgılar ve orkestra için yazdığı Aşık Veysel "İnsanlık Davası" ile Ottorino Respighi'nin "Saba Melikesi Belkıs" eserleri seslendirilecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi 15-16 Mayıs'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde İspanyol Renkler Zarzuela adlı opereti sanatseverlerle buluşturacak.

AASSM'de 9 Mayıs'ta Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı yararına "İzmir'den Romanya ile Avrupa Birliği'ne Resital" adlı etkinlik düzenlenecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu da "Dinleti' programı kapsamında 10 Mayıs'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Sahnesi'nde Erdem Özgen solistliğinde konser programı hazırladı.

