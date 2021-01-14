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İzmir’de kumar operasyonu: 59 kişiye 267 bin 349 lira ceza kesildi

14.01.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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İzmir’de kumar operasyonu: 59 kişiye 267 bin 349 lira ceza kesildi

İzmir’in Bornova ve Bayındır ilçelerinde, korona virüsüne rağmen kumar oynarken suçüstü yakalanan 59 kişiye 267 bin 349 lira para cezası kesildi.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi’nde işletmeciliğini N.A.

İzmir’in Bornova ve Bayındır ilçelerinde, korona virüsüne rağmen kumar oynarken suçüstü yakalanan 59 kişiye 267 bin 349 lira para cezası kesildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi’nde işletmeciliğini N.A. isimli şahsın yaptığı umuma açık yerde tombala oynandığını tespit etti. Ayrıca ekipler Bayındır ilçesi Havuzbaşı Mahallesi’nde de, T.B. adlı şahsa ait olan ve Z.S. isimli şahıs tarafından kiralanan alanda bulunan tavuk çiftliğinde tombala oynandığını belirledi.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 59 kişiyi kumar oynarken suçüstü yaptı. Şahıslara; kumar oynamak, korona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymamak, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek, maske takmamak ve kapalı alanda tütün mamullerini tüketmek suçlarından toplam 267 bin 349 Türk Lirası idari para cezası uyguladı. Ayrıca ekipler, kumar oynanılan materyallere el koydu.
Şüpheliler N.A, E.K, U.Y, İ.D, S.Y ile Z.S hakkında ise kumar oynamak amacıyla yer ve imkan sağlamaktan adli işlem başlatılırken, Z.S. hakkında ise "mühür bozma" suçundan ayrıca işlem yapıldı.

İzmir’de kumar operasyonu: 59 kişiye 267 bin 349 lira ceza kesildi

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