HABER

İzmir'de lastik botlarda 181 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 10:23 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan toplam 181 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İzmir'de lastik botlarda 181 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan toplam 181 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazartesi akşamı, Dikili'nin Bademli Mahallesi önlerinde bir grup kaçak göçmenin, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli adası'na geçmeye çalıştığını öğrendi. Bölgeye hareket eden ekipler, saat 20.45'te, lastik botu durdurdu. Bottaki 23'ü Filistin, 14'ü Suriye ve 13'ü Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 50 kaçak göçmen yakalandı. 23'ü erkek, 10'u kadın ve 17'si çocuk toplam 50 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.
Aynı gün bu kez Urla'nın Demircili Koyu açıklarında bir kaçak göçmen grubunun bulunduğunu öğrenen ekipler, bölgeyi araştırdı. Saat 22.00 sıralarında lastik botun yerini belirleyerek durduran Sahil Güvenlik ekipleri, içindeki 18'i Kongo, 14'ü Filistin, 13'ü Somali, 9'u Orta Afrika Cumhuriyeti, 5'i Gabon, 3'ü Angola, 3'ü Eritre, 2'si Togo, 1'i Mali ve 1'i Senegal uyruklu olmak üzere toplam 69 kaçak göçmeni yakaladı. 44'ü erkek, 20'si kadın ve 5'i çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya getirildi.
Son olarak yine Demircili Koyu önlerinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu belirleyen ekipler, saat 22.50'de bindikleri lastik botu durdurdu. Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 31'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 14'ü Kongo, 6'sı Gine, 4'ü Somali, 3'ü Filistin, 2'si Nepal, 1'i Suriye ve 1'i Fildişi uyruklu olmak üzere toplam 62 kaçak göçmeni yakaladı. 37'si erkek, 22'si kadın ve 3'ü çocuk olan 62 kaçak göçmen de kıyıya getirildi.
Üç ayrı operasyonla yakalanan toplam 181 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de lastik botlarda 181 kaçak göçmen yakalandıİzmir'de lastik botlarda 181 kaçak göçmen yakalandıİzmir'de lastik botlarda 181 kaçak göçmen yakalandıİzmir'de lastik botlarda 181 kaçak göçmen yakalandı

PARTNEROlacak iş değil! En yakın arkadaşının babasıyla...Olacak iş değil! En yakın arkadaşının babasıyla...
E-5’te çılgına çeviren yumruk!E-5’te çılgına çeviren yumruk!
Kemer'de vergide haksız kazanç operasyonu: 20 gözaltıKemer'de vergide haksız kazanç operasyonu: 20 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Trabzon'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tekrar gözaltına alındı!

Trabzon'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tekrar gözaltına alındı!

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Özge Özpirinçci kendi dizisi Kadın'ı izlerken gözyaşlarına boğuldu! 'Siz ne yapıyorsunuz be!

Özge Özpirinçci kendi dizisi Kadın'ı izlerken gözyaşlarına boğuldu! 'Siz ne yapıyorsunuz be!

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

İlginizi Çekebilir

Trabzon'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tekrar gözaltına alındı!

Trabzon'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tekrar gözaltına alındı!

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Polis otosundaki iğrenç olayda şoke eden savunma

Polis otosundaki iğrenç olayda şoke eden savunma

Kocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandı

Kocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 yaşındaki Ozan'ın yürek yakan ölümü

15 yaşındaki Ozan'ın yürek yakan ölümü

E-5’te çılgına çeviren yumruk!

E-5’te çılgına çeviren yumruk!

'Dünya beni sevmiyor' dedi ve Seyhan Nehri'ne atladı

'Dünya beni sevmiyor' dedi ve Seyhan Nehri'ne atladı

Akılalmaz olay! Genç kız, tanımadığı kadını 8 yerinden bıçakladı

Akılalmaz olay! Genç kız, tanımadığı kadını 8 yerinden bıçakladı

Alanya hala yazı yaşıyor!

Alanya hala yazı yaşıyor!

Namus kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Namus kavgası kanlı bitti: 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.