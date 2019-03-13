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İzmir'de metro vagonu yer altı park alanı inşaatında göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

Konak ilçesinde yapımı devam eden metro vagonu yer altı park alanının inşaatında göçük meydana geldi - Göçük altında kaldığı tahmin edilen 2 bekçiyi arama çalışmaları başlatıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de metro vagonları için yapılan yer altı park alanının inşaatında göçük meydana geldi.

Konak ilçesi Halkapınar Spor Salonu önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanının inşaatında, sabaha karşı göçük olduğu bilgisi üzerine, yüklenici firma ve belediye yetkilileri olay yerine geldi.

İnceleme yapan ekipler, gece görevli olan 2 bekçiden haber alamayınca durumu polis, itfaiye, AKS ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin, 2 bekçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay nedeniyle Şehitler Caddesi ve Halkapınar Köprüsü tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Göçüğün yayılma riskine karşı hafriyat dolgusu çalışmaları başlatıldı.

Polis ekipleri de geniş bir alanda güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan olay yerinden görüntü almaya çalışan basın mensupları, görevliler tarafından engellenmeye çalışıldı.

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göçük inşaat Kaza metro

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