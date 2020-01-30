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İzmir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 13:12 | Son Güncelleme

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Efe Teldemir yönetimindeki, 35 AHN 363 plakalı otomobil, İzmir-Urla kara yolu Kalabak mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma, ardından elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçta sıkışan Teldemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bazı görgü tanıkları, sürücünün aşırı hız ve hatalı sollama yaparak ilerlediğini ileri sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
izmir trafik kazası Urla

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