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İzmir’de moloz isyanı: Uzundere yok oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 12:59 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan Uzundere Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, sahipsiz moloz ve hafriyatların köylerine izinsiz döküldüğü gerekçesiyle isyan etti.

İzmir’de moloz isyanı: Uzundere yok oluyor

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan Uzundere Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, sahipsiz moloz ve hafriyatların köylerine izinsiz döküldüğü gerekçesiyle isyan etti. Yetkililere seslenen vatandaşlar, çevre kirliliğinin bir an evvel sona ermesini istiyor.
Karabağlar ilçesinde bulunan Uzundere Mahallesi’nde moloz tepkisi yaşanıyor. Mahallede yaşayan vatandaşlar, sahipsiz moloz ve hafriyatların yerleşim yerine döküldüğü gerekçesiyle isyan ederken, vatandaşlar yaptıkları girişimlerden de sonuç alamadı. Çeşitli şikayetlerde bulunan vatandaşlar, yol kapatma eylemi dahi yapmasına rağmen molozların dökülmesine engel olamadı. Yaşanan durumu doğa katliamı olarak değerlendiren Mahaller Birliği Bileşenlerinden Uzundere Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür, halkın mağdur olduğunu ve bölgenin temizlenmesi gerektiğini söyledi. Gür, “Burada hukuksuz bir uygulama yapılıyor. Çünkü buradaki sorunlar çevre kanununa, zeytincilik koruma kanununa, imar yatakları kanuna, hafriyat yönetmeliklerine aykırı. Olabilecek tüm aykırılıklar Uzundere köyünde mevcut. Bu bölge hafriyat depolama alanı değil” ifadelerini kullandı.

Uzundere’nin değil, İzmir’in sorunu
Bölgede yapılan çevre kirliliğine karşı koyabilmek için birçok şikayet ve eylem yaptıklarını belirten Gür, “Olayı yargıya taşıdık ve istinaf mahkemesinden gelecek olan sonucu bekliyoruz. Hem belediyelere hem de bakanlıklara şikayetlerimizi ilettik. Yeri geldi yol kapatma eylemi bile yaptık. Seçimden sonra Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ile görüştük. Bize konuyla ilgileneceğini söyledi ancak sonuç çıkmadı. Moloz ve hafriyatların döküldüğü bu dere yatağı İzmir Körfezine akan en büyük dere yatağı. Buradaki kirlilik de dolaylı olarak körfeze aktığı için buradaki sorun aslında İzmir’in sorunudur” dedi.

“Bahçelerimize giremiyoruz”
Mahalle sakinlerinden Görfel Konuk, çevre kirliliği yüzünden kendi bahçesine gidemediğini söyledi. Konuk, “İzinsiz dökülen hafriyat ve molozlardan dolayı bahçelerimize giremiyoruz. Burada çok güzel bir doğa var ve bu doğayı katlediyorlar. Bu pisliğin kaldırılması için çok mücadele verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Ben bu görüntüden tiksiniyorum” şeklinde konuştu.

“Uzundere yok oluyor”
Uzundere Mahallesi’nde doğup büyüdüğünü belirten Nilgün Bal ise yetkililerden yardım istedi. Bal, “Doğma büyüme Uzundereliyim. Burayı bu halde görmek beni oldukça üzüyor. Geçtiğimiz günlerde belediye başkanımızla yaptığımız görüşmede sorunun halledileceğini söylemişti. Ancak bir daha ses çıkmadı. Çok kişiden söz aldık ama hiçbir sonuca varamadık. Uzundere’yi çöp, moloz ve hafriyat bölgesi haline getirdiler. Böyle güzel bir doğaya bunu nasıl yaparlar? Kendi bahçemizde oturamaz hale geldik. Yetkililerden gerçekten yardım istiyorlar. Uzundere yok olmak üzere” diye konuştu.

İzmir’de moloz isyanı: Uzundere yok oluyor

İzmir’de moloz isyanı: Uzundere yok oluyor

İzmir’de moloz isyanı: Uzundere yok oluyor

İzmir’de moloz isyanı: Uzundere yok oluyor

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