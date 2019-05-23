HABER

İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 16:09 | Son Güncelleme

İZMİR'de, rüzgarla birlikte Kuzey Afrika'dan taşınan tozlar, yağmurla birlikte çamur olarak yağdı.

Davut CAN / İZMİR, (DHA) İZMİR'de, rüzgarla birlikte Kuzey Afrika'dan taşınan tozlar, yağmurla birlikte çamur olarak yağdı. Sürücüler çamurla kaplanan araçlarını yıkatmak için oto yıkamacıların yolunu tuttu. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kuzey Afrika'dan esen rüzgarla ortaya çıkan toz taşınımı, Türkiye'de etkili oldu. Güney batıdan esen rüzgarla birlikte kıyı ve iç kesimlerde, gece boyunca aralıklarla yağan yağmur, taşınan tozla birleşince çamur yağmuruna dönüştü. Sürücüler sabah kalktıklarında araçlarını çamurlu halde buldu. Toz taşınımı nedeniyle, bazı bölgelerde hava kirliliği ve görüş kısıtlılığı da yaşandı. Meterolojiden yapılan açıklamada, çamur yağmurunun bugün akşam saatlerine kadar sürebileceği belirtildi. Sürücüler, çamur yağmurunun akşam saatlerinde bir kez daha yağma riski olmasına rağmen, oto yıkamacılara akın etti. Araçlarındaki tozu ve çamuru temizletmek isteyen birçok sürücü uzun kuyruklar oluşturdu. Konak'taki bir oto yıkama işletmecisi Kerem Vazgeç, normal bir güne oranla işlerinde yüzde 50-60 oranında artış olduğunu belirterek, "Sabahtan bu yana yıkadığımız araç sayısı 150'yi buldu. Bir önceki çamur yağmuruna oranla bu daha fazla etkili oldu. Araçların hepsi fena halde" dedi.

PARTNERBeyaz dişlere sahip olmanın formülüBeyaz dişlere sahip olmanın formülü
Bodrum Belediyesi tabelasına 'T.C.' ibaresi eklendiBodrum Belediyesi tabelasına 'T.C.' ibaresi eklendi
İzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğuİzmir'de oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütü PKK'daki çöküş iç hesaplaşmaları hızlandırdı

Terör örgütü PKK'daki çöküş iç hesaplaşmaları hızlandırdı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Tuzla'da çocuğu darbeden kişiye dava

Tuzla'da çocuğu darbeden kişiye dava

Oltu'da 1,5 metrelik Hopa engereği görüldü

Oltu'da 1,5 metrelik Hopa engereği görüldü

Antalya'da yakalandı! Çıkanlar polisi bile şaşırttı

Antalya'da yakalandı! Çıkanlar polisi bile şaşırttı

Yargıtay'dan son dakika Emrah Serbes kararı!

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.