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İzmir’de park halindeki araçta elektrik kontağından yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 08:54 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde park halindeki bir hafif ticari araç elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Onur Mahallesi’nde meydana geldi.

İzmir’de park halindeki araçta elektrik kontağından yangın çıktı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde park halindeki bir hafif ticari araç elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 35 DZD 71 plakalı hafif ticari aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlere ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince aracın motor kısmından çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
İtfaiye ekiplerince yangının elektrik kontağından çıktığı belirlenirken olay sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

İzmir’de park halindeki araçta elektrik kontağından yangın çıktı

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