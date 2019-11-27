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İzmir'de prostat kanseri farkındalığı için Paraşüt Kulesi'ne mavi kravat asıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 15:00 | Son Güncelleme

İzmir'de prostat kanseri farkındalığı için Paraşüt Kulesi'ne mavi kravat asıldı

İZMİR (AA) - İzmir Kültürpark'ta yer alan Paraşüt Kulesi'ne prostat kanserine dikkat çekmek amacıyla mavi kravat asıldı.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin Astellas İlaç Türkiye'nin katkılarıyla "Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat" sloganıyla gündeme taşıdığı farkındalık çalışması kapsamında, Galata Kulesi ve Ankara Garı'nın ardından İzmir Paraşüt Kulesi'ne de kravat asıldı.

Hastalığın sembolü olarak belirlenen mavi renkte oluşturan 28 metrelik kravat, 48 metre yüksekliğindeki kuleye yerleştirildi.

Türk Hava Kurumu paraşüt eğitimcileri de "Prostat kanserine dikkat" yazılı pankart açarak kuleden atlayış gerçekleştirdi.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tarık Salman, prostat kanserinin dünyada erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser türü olduğunu belirtti.

Erken tanının önemine dikkati çeken Salman, şunları söyledi:

"Türkiye'de her yıl yaklaşık 15 bin kişi prostat kanseri tanısı alıyor ve yaklaşık 3 bini prostat kanserine bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Erkeklere 50 yaşından sonra test yaptırmayı ve ürolojik muayenelerini aksatmamalarını öneriyoruz. Prostat kanseri, ne kadar erken evrede yakalanırsa o kadar yüz güldürücü sonuçlar alınan bir kanser tipidir. Hastalar erken tanı ve tedavi ile uzun ve sağlıklı bir hayata kavuşmaktadır."

Prof. Dr. Salman, İzmir’de dillere yerleşmiş "Paraşüt Kulesi’nden atlamayana kız vermezler" sözünden hareketle erkekler için önemli bir tehlike olan prostat kanserine dikkati çekmek için Paraşüt Kulesi'nin seçildiğini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
izmir mavi kravat paraşüt kulesi

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