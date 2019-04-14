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İzmir'de 'renk'li koşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 17:02 | Son Güncelleme

TÜM dünyaya yayılan 'Colorsky 5K Renkli Koşu Festivali', İzmir'de 1000'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İzmir'de 'renk'li koşu

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - TÜM dünyaya yayılan 'Colorsky 5K Renkli Koşu Festivali', İzmir'de 1000'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Her yaştan katılımcının renkli toz yağmurları eşliğinde 5 kilometre koşarak, sıra dışı deneyim yaşadığı festivalde, etkinlik boyunca renkli görüntüler ortaya çıktı.
Dünyada yayılan 'Colorsky 5K Renkli Koşu Festivali', Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi'nin sahilinde düzenlendi. Festivale 1000'den fazla kişi katılırken, koşucular, gıda boyası ve mısır nişastasından yapılan renkli tozlarla gökkuşağı renklerine büründü. Sevdikleriyle birlikte eğlenceli pazar günü geçirmek isteyen İzmirliler, festival alanına akın etti. Koşucuların üzerlerine, ekip ve gönüllüler tarafından 5 kilometrelik parkurun belirli noktalarındaki renk istasyonlarında; mor, turuncu, sarı ve yeşil tozlar atıldı. Renkli toz yağmurlarına tutulan koşucular, varış noktasına geldiğinde DJ performansıyla dans etti.
'BU KOŞUDA HERKES BİRİNCİ'
Colorsky 5K Renkli Koşu Koordinatörü Büşra Gülalioğlu, koşuda kimseye birincilik ödülü verilmediğini, yarışın spora ve hayata renk katmak için düzenlendiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Biz bu sene İzmir'de altıncı kez renkli koşu festivalini düzenliyoruz. Koşu Festivali, Mavişehir sahilinde ikinci kez düzenleniyor. Geçen sene olduğu gibi bu yıl da çok yoğun katılımla gerçekleşiyor. Toplam 5 kilometrelik koşunun her bir kilometresinde bizim farklı renklerde boya istasyonlarımız var. İlk istasyonumuz sarı, yeşil, mavi şeklinde devam ediyor. Bitişe gelindiğinde kişiler rengarenk oluyor ve bitiş noktasında onları bekleyen bir 'color parti'miz var. Burada eğlenmeye ve renklenmeye devam ediyoruz. Bu yıl binden fazla kişinin katılımı var ve sayı giderek artıyor. Koşumuzun özelliği, herkesin birinci olması. Kimseye birincilik ödülü verilmiyor. 7'den 70'e her yaştan insan rahatlıkla koşabilir, isterse yürüyebilir. Misyonumuz herkes için spor ve sloganımız hayata renk katmak. Burada pusette bebeklerden yaşlılara herkesi görebilirsiniz."
TEPEDEN TIRNAĞA RENGARENK OLDULAR
Festivale katılan Nihat Sarp Bilge (11) ise "Koşuya arkadaşımla birlikte geldim. Biraz yorucu olsa da çok güzel geçti, çok eğlendik. İlk defa geldim ama yine gelmeyi düşünüyorum. Baştan aşağı rengarenk oldum, çok güzel bir his. Herkese gelmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu. Enver Çalışkan da "İlk kez katılıyorum. Tamamen boyanmış görünüyorum. Kafam da dazlak olduğu için boya daha fazla tuttu sanırım. İzmirliyim ancak daha önce böyle bir festivale katılma fırsatı bulamamıştım. İyi ki de katılmışım diyorum. Çok keyifli geçen pazar günü oldu benim için. Normalde de spor yaptığım için koşu beni yormadı" dedi.
Buse Kargül ise "Arkadaşımın ayağı sakat olduğu için biz koşuyu yürüyerek geçirdik. Zaten kimsenin ciddiye alarak koştuğunu sanmıyorum buradaki amaç sadece eğlenmek. Gayet keyifli ve güzel bir koşu oldu. Benim arkadaşımın bugün doğum günü ona farklı bir gün geçirmek için burayı tercih ettik" diye konuştu.
Koşuya 3 arkadaş katıldıklarını anlatan Sude Şener, "Çok eğlenceli geçti, çok mutluyuz ama çok pisiz. Boyaları yıkadığımızda çıkmasını umut ediyoruz. Sosyal medya hesaplarından böyle bir festival yapılacağını duyduk, takip ediyorduk ve sonunda katılabildik" dedi.

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İzmir'de 'renk'li koşuİzmir'de 'renk'li koşuİzmir'de 'renk'li koşuİzmir'de 'renk'li koşu

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