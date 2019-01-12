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İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 18:20 | Son Güncelleme

POLİSİN DAVRANIŞI TAKDİR TOPLADI İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sokağı dolduran yağmur suları nedeniyle evine gitmekte zorlanan bir kadına yardım eden ve polis memuru takdir topladı.

İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti (5)

POLİSİN DAVRANIŞI TAKDİR TOPLADI
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sokağı dolduran yağmur suları nedeniyle evine gitmekte zorlanan bir kadına yardım eden ve polis memuru takdir topladı. Eskiizmir semtinde, evine gitmekte zorlanan bir kadına, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekibinden bir polis memuru yardım etti. Kolundan tuttuğu kadına evine kadar destek olan ve düşmesini engelleyen polisin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları, gönülleri fethetti.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)
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İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti (5)İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti (5)İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti (5)

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