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  4. İzmir’de sahte içkiden ilk acı haber geldi

İzmir’de sahte içkiden ilk acı haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 21:27 | Son Güncelleme

İzmir’de sahte içki nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 18 kişiden 1’i hayatını kaybederken, zehirlenen 17 kişinin hastanelerde tedavisi devam ediyor.İzmir’de iddialara göre sahte içki tükettikten sonra görme kaybı ve mide bulantısı şikayetiyle 18 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

İzmir’de sahte içki nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 18 kişiden 1’i hayatını kaybederken, zehirlenen 17 kişinin hastanelerde tedavisi devam ediyor.
İzmir’de iddialara göre sahte içki tükettikten sonra görme kaybı ve mide bulantısı şikayetiyle 18 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Hasan Çetin Esen’in (59) hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer 17 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtilirken, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında bazı iş yeri ve depolarda aramalar yaparak, 10 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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