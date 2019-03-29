HABER

İzmir'de, seçim günü için 10 bin emniyet görevlisi hazır

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 12:40 | Son Güncelleme

İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nce yerel seçimin yapılacağı 31 Mart Pazar günü, kent genelinde olumsuzluk olmaması ve seçim güvenliğinin sağlanması için yaklaşık 10 bin emniyet görevlisiyle tüm hazırlıklar tamamlandı.

İzmir'de, seçim günü için 10 bin emniyet görevlisi hazır

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nce yerel seçimin yapılacağı 31 Mart Pazar günü, kent genelinde olumsuzluk olmaması ve seçim güvenliğinin sağlanması için yaklaşık 10 bin emniyet görevlisiyle tüm hazırlıklar tamamlandı. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir genelinde, sorumluluk alanlarında hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.
Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde bir süredir planlanan hazırlıklar tamamlandı. Buna göre, yaklaşık 10 bin polis ve bekçinin görev alacağı seçim günü, oy kullanılan yerlerin güvenliği sağlanacak. Bu alanlardaki olası olumsuzluklara müdahale için de sandık görevlilerinin talep etmesi durumunda hazır beklenecek. Gün boyu oy kullanılan 10 bin 133 noktada sürdürülecek önlemlerin yanı sıra sayım sonrasında sandık görevlilerinin oy çuvallarını il ve ilçe seçim kurullarına güvenli teslim etmesi için de görev yapılacak. Ayrıca seçim yasaklarının başlamasıyla kent genelindeki eğlence mekanlarında, içki satışı yapılan noktalarda ve ana arterlerde de denetimler kesintisiz sürdürülecek.
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, milli iradenin sandığa güvenle yansıması için kent genelinde, sorumluluk alanlarındaki hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de, seçim günü için 10 bin emniyet görevlisi hazır

PARTNERYaptığına inanamayacaksınız!Yaptığına inanamayacaksınız!
Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltındaZeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında
Sahte mehdi tutuklandıSahte mehdi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Aileler dikkat! Çocuklar isyan etti: Paylaşmayın!

Aileler dikkat! Çocuklar isyan etti: Paylaşmayın!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turizm sezonu öncesi uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Çocuk adam gerçek oldu! Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

Koruma altındaki kelaynaklara elektrik koruması!

Koruma altındaki kelaynaklara elektrik koruması!

Çocuklarınızı bu oyuncaklardan uzak tutun!

Çocuklarınızı bu oyuncaklardan uzak tutun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.