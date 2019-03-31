İzmir'de seçmen sandık başına gitti (3)

3 KİŞİYE YASAL İŞLEM İzmir'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanırken, yasak olmasına rağmen cep telefonu kamerasıyla oy pusulalarının fotoğraflarını çektiği belirlenen 3 kişi hakkında, tutanak tutulup, yasal işlem yapıldı.
YORUM YAP0
3 KİŞİYE YASAL İŞLEM
İzmir'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanırken, yasak olmasına rağmen cep telefonu kamerasıyla oy pusulalarının fotoğraflarını çektiği belirlenen 3 kişi hakkında, tutanak tutulup, yasal işlem yapıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum