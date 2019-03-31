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İzmir'de seçmen sandık başına gitti (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 12:44 | Son Güncelleme

3 KİŞİYE YASAL İŞLEM  İzmir'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanırken, yasak olmasına rağmen cep telefonu kamerasıyla oy pusulalarının fotoğraflarını çektiği belirlenen 3 kişi hakkında, tutanak tutulup, yasal işlem yapıldı.

3 KİŞİYE YASAL İŞLEM
İzmir'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanırken, yasak olmasına rağmen cep telefonu kamerasıyla oy pusulalarının fotoğraflarını çektiği belirlenen 3 kişi hakkında, tutanak tutulup, yasal işlem yapıldı.

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