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  4. İzmir'de silahlı saldırı: 2 ölü

İzmir'de silahlı saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 01:15 | Son Güncelleme

İzmir'de silahlı saldırı: 2 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İnönü Caddesi'nde kalabalık bir grubun bir araca ateş açması sonucu yoldan geçen motokurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir otomobildeki Lokman Çakar (40) ağır yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralılar Kara ve Çakar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastane önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, silahlı saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kameralara yansıyan görüntülerde, kalabalık bir grubun bir süre bekledikten sonra yoldan geçen bir araca ateş ettikleri görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
izmir Karabağlar Silahlı kavga

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