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İzmir’de sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti

07.03.2021 22:46 | Son Güncelleme:
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İzmir’de sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı-koca hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.30 sıralarında 1’inci Kadriye Mahallesi 697/4 sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.

İzmir’in Konak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı-koca hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.30 sıralarında 1’inci Kadriye Mahallesi 697/4 sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Erol Öztank (51) yaşlı anne babasının evine ziyaret etmek için içeri girdiğinde, anne ve babasının hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine Öztank, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Asuman Öztank (71) ve Enis Öztank’ın (74) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenme iddiası ile hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibi tarafından evde yapılan incelemede yaşlı çiftin ölümü şüpheli bulunurken, olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.
Savcı tarafından yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cansız bedenleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti

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İzmir'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybettiİzmir'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
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