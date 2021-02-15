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  4. İzmir’de son bir haftada uyuşturucudan 26 tutuklama

İzmir’de son bir haftada uyuşturucudan 26 tutuklama

15.02.2021 21:09 | Son Güncelleme:
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İzmir’de son bir haftada uyuşturucudan 26 tutuklama

İzmir’de polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda son bir haftada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 26 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı veya ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İzmir’de polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda son bir haftada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 26 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı veya ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, 8-14 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 1 kilo 751 gram esrar-skank, 4 gram kokain, 1 kilo 134 gram eroin, 1 kök kenevir, 199 gram sentetik kannabinoid, 501 gram metamfetamin, 173 ekstazi, 3 bin 5 sentetik ecza hap, 19 bin 820 lira nakit para, 5 tabanca, 2 tüfek ile 5 şarjör ve 62 fişek ele geçirdi. Gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda yakalanan 67 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 26 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir’de son bir haftada uyuşturucudan 26 tutuklama

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