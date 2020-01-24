İzmir’de su borusu patladı; sürücüler fışkıran suyla araçlarını yıkadı

İzmir’in Konak ilçesinde parkı sulamak için kullanılan su borusu patladı. Borudan yola fışkıran suyu fırsat bilen sürücüler de araçlarını yıkamak için suyun altına girince ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Konak Meydanı’nın çevresinde bulunan yeşil alanı sulamada kullanılan boru patlayınca sular yukarı doğru fışkırarak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na akmaya başladı. Metrelerce yukarı fışkıran su yola akarken yoldan geçen araç sürücüleri de durumu fırsat bilerek suyun altından geçerek araçlarını yıkadı. Suyun altından geçmek için şerit değiştiren araçlar kısa süreli trafik yoğunluğu da oluştururken ilginç görüntüler bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Patlayan su borusunun bir süre sonra belediye ekipleri tarafından onarıldığı öğrenildi.

