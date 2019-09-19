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İzmir'de sulama kanalında balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 13:46 | Son Güncelleme

Menemen ve Foça ilçelerinde tarımsal sulama kanallarında balık ölümleri görüldü - Foça Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi Başkanı Ercan Yüksektepe: - "Üreticilerimiz bu kanallarla sulama yapıyor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor"

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ve Foça ilçelerindeki suyunu Gediz Nehrinden alana sulama kanallarında balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı.

Sulama kanallarında görülen balık ölümleri sonrası Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlükleri çalışma başlattı.

Sudan ve ölen balıklardan numune alan ekipler analizlere başladı.

Kanalların bölgede domates, pamuk, ıspanak ve diğer tarım ürünlerinin ekili olduğu arazileri sulamak için kullanıldığı öğrenildi.

Foça Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi Başkanı Ercan Yüksektepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık ölümlerine tesadüfen şahit olduğunu, yetkililere haber verdiklerini söyledi.

Yüksektepe, "Bazı balıkların hala ölü bir halde sulama kanalında akarak gittiğini görüyoruz. Berbat bir su. Balıklar zehirlenmiş kalmış. İçine düşen hayvanlar da ölüyor. Endişelendik haliyle. Üreticilerimiz bu kanallarla sulama yapıyor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Manisa tarafından gelen sanayi atıklarından olduğunu tahmin ediyorum." diye konuştu.

Yerel yönetimlerin de konuyla ilgilenmesi gerektiğine işaret eden Yüksektepe, suyun, sanayi tesislerinin arıtmalarını çalıştırmaması nedeniyle kirlendiğini, geçmişte de benzer olayların yaşandığını öne sürdü.

Öte yandan analizlerin sonuçlanmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.

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