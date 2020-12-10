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İzmir’de şüpheli ölüm

10.12.2020 07:19 | Son Güncelleme:
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İzmir’de şüpheli ölüm

İzmir’in Konak ilçesinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir’in Konak ilçesinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ölüm üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi’nde ki evinde rahatsızlanan Hasan Doğan (81) yakınları tarafından ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavisi devam eden Doğan, dün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağırlaşan Doğan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, Doğan’ın sahte içki kullanımından dolayı fenalaşması sonucu hastaneye kaldırıldığı ileri sürülürken, savcının talimatı ile yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüm üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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