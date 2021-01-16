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İzmir’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

16.01.2021 11:38 | Son Güncelleme:
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İzmir’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İzmir Torbalı’da bir şahsa ait arazide yapılan operasyonda, 45 adet tarihi eser ele geçirildi.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Torbalı ilçesi Karakızlar Mahallesinde C.G.

İzmir Torbalı’da bir şahsa ait arazide yapılan operasyonda, 45 adet tarihi eser ele geçirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Torbalı ilçesi Karakızlar Mahallesinde C.G. isimli şahsa ait zeytinlikte kaçak kazı yapıldığına yönelik ihbar alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan operasyonla tarla sahibi C.G., ile olaya karışan M.P., Ö.T., T.A., L.B., Y.S., O.Ö., E.A., İ.C., F.D., E.D., V.Ö., E.Ö., N.A., E.A. ve yabancı uyruklu M.M. isimli şahıslar kazı bölgesi ve çevresinde yakalandı. Şüpheli Ö.T.’ye ait araçta yapılan aramada 4 adet üzerinde motifler bulunan kase, 1 adet bronz yüzük, 1 adet mühür, 1 adet bronz kolye ucu, 1 adet üst kısmı haç şeklinde, alt kısmı ayak ve bacak tasvirli bronz obje ve 37 adet bronz-gümüş sikke olmak üzere toplam 45 adet tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

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