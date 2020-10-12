İzmir’de tekne motoru çalan 5 şüpheli yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde tekne motoru çaldığı iddia edilen 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Alaçatı Jandarma Karakol Komutanlığı, Akçakaya mevkisinde bir sörf okulunda bulunan tekneden yaklaşık değeri 70 bin TL olan tekne motorunun çalınması üzerine inceleme ve araştırma başlattı. Güvenlik ve MOBESE kameralarının kapsamlı olarak incelenmesi neticesinde hırsızlık olayına karışan şüpheli kişilerin kullandığı aracının modelleri ve rengi tespit edildi. Ekipler, şüpheli aracın Balçova’da bulunan bir benzin istasyonundan yakıt aldığı tespit ederek işletmenin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Aracın plakası ile şüphelilerin eşkalleri belirlendi ve sosyal paylaşım sitelerinden faydalanılarak kimlik bilgileri ile adresleri tespit edildi.

Izmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek 5 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan sahışlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken 4 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan Jandarma ekipleri çalınan tekne motorunu sahiplerine teslim etti.

