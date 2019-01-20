İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Balıklıova Caddesi'nde, Şerif Kuru'nun kullandığı 35 CNR 11 plakalı otomobil, virajı alamayarak bir evin duvarına çarptı.
Kazada, otomobildeki Batuhan Kurt (21) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Kuru, Uğur İncesulu ve Ufuk Partal yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Şerif Kuru'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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