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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 22:18 | Son Güncelleme

Alkollü otomobil kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan otomobil sürücüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - Alkollü otomobil kullanmaktan ehliyetine el konulan otomobil sürücüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Evka-1 Bozyaka arasında sefer yapan O.B. yönetimindeki 35 M 9159 plakalı minibüs ile O.K.E. yönetimindeki 35 AIT 712 plakalı otomobil Buca'da Gaziosmanpaşa Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesi kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi, otomobil de Süleyman Şah Endüstri Meslek Lisesi'nin bariyerlerini aşarak yaklaşık 3 metre aşağı düştü.

Kazada, minibüsteki yolculardan Cevher Saat, Tolga Cengiz Ozan, Orhan Şenden, Feyime Çetin, Havva Kavcar, Buse Kurt ile otomobildeki Burçin Uysal ile Gülay Sabancı yaralandı.

Cevher Saat'in (58) kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdiği, diğer yaralıların tedavisinin çevredeki hastanelerde sürdüğü öğrenildi.

Sürücüler O.B. ile O.K.E. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otomobil sürücüsü O.K.E'nin 2019 yılında alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu, ehliyetsiz otomobil kullanmaya devam ettiği tespit edildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anında yol kenarındaki polislerin otomobil altında ezilmekten son anda kurtulduğu, polis motosikletinin de devrildiği görüldü.

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