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İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 07:47 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğuş Caddesi'nde M.K'nin idaresindeki 34 FP 3076 plakalı araç, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan bir yayaya çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen yaralının ameliyata alındığı öğrenildi.

Araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi izmir trafik kazası

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