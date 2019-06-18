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İzmir’de yağmur dakikalar içerisinde caddeleri göle çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 18:35 | Son Güncelleme

İzmir’de etkili olan sağanak yağış, bazı ilçelerde cadde ve sokakları dakikalar içerisinde göle çevirdi, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yaptığı uyarının ardından kentte kuvvetli sağanak etkili oldu.

İzmir’de yağmur dakikalar içerisinde caddeleri göle çevirdi

İzmir’de etkili olan sağanak yağış, bazı ilçelerde cadde ve sokakları dakikalar içerisinde göle çevirdi, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yaptığı uyarının ardından kentte kuvvetli sağanak etkili oldu. Dakikalar içerisinde gelen sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Özelikle Konak ilçesi Kemeraltı Çarşısı’nda bazı iş yerlerini su bastı. Yağmurla trafik bazen durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçakların altına gizlenerek kendini korudu. Dakikalar içerisinde etkili olan gök gürültülü sağanak ile teyakkuza geçen ekipler, caddelerde biriken suları tahliye etti.

Meteorolojiden bir uyarı daha
Öte yandan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yeni bir uyarı daha yaptı. Uyarıda şu ifadeler yer aldı:
"İzmir’in merkez ilçelerinde görülmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurların önümüzdeki 3 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olarak devam etmesi beklendiğinden meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İzmir’de yağmur dakikalar içerisinde caddeleri göle çevirdi

İzmir’de yağmur dakikalar içerisinde caddeleri göle çevirdi

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