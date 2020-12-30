HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

İzmir’de yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

30.12.2020 10:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir’de yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

Yılbaşı öncesi uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla, İzmir’in Çeşme ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda 34 kök ile 200 gram kurutulmaya hazır Hint keneviri ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında Alaçatı Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu madde bulunduğuna yönelik bilgi aldı.

Yılbaşı öncesi uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla, İzmir’in Çeşme ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda 34 kök ile 200 gram kurutulmaya hazır Hint keneviri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında Alaçatı Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu madde bulunduğuna yönelik bilgi aldı. Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 34 kök ve 200 gram kurutulmaya hazır Hint keneviri ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edildi.

İzmir’de yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
Annesine yaptıkları kanınızı donduracakAnnesine yaptıkları kanınızı donduracak
3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te 2. finalist belli oldu! Şefleri duygulandıran veda

MasterChef'te 2. finalist belli oldu! Şefleri duygulandıran veda

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Zorunlu olmuştu! Yeni dönem böyle başladı

Zorunlu olmuştu! Yeni dönem böyle başladı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Bakırköy Belediyesi’nde ortalık karıştı! Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı

Bakırköy Belediyesi’nde ortalık karıştı!

Edirne'deki kesik baş cinayetinde kan donduran detaylar: Annesine yaptıkları dehşete düşürdü

Annesine yaptıkları kanınızı donduracak

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! Şişelerin üzerinde bulunan not şoke etti: Dikkat zehirli

Şişelerin üzerinde bulunan not şoke etti: Dikkat zehirli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu: İki gece aynı yerde yatamıyor

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Antalya'da ortalığı karıştıran iddia: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Bir ili karıştıran olay: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Dikkat çeken görüntü

Boğaz'dan böyle geçti! Dikkat çeken detay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.