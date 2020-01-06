İzmir'deki 15 Temmuz darbe girişimi davasında istinaf duruşması başladı

Tutuklu sanık eski astsubay Umut Gök, ByLock'u hiçbir zaman kullanmadığını ileri sürdü. Yerel mahkemenin hakkaniyetli bir karar vermediğini öne süren Gök, "Yerel mahkeme pişmanlık göstermediğimi belirtmiştir. Pişmanlık gösterecek bir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.

Enis Kerti'nin avukatı ise müvekkili hakkındaki ByLock kullandığı iddiasına ilişkin, "Bir Wi-Fi'den kaynaklı ByLock tespitidir. Wi-Fi'yi ev arkadaşlarının kullandığını söylemiştir. Wi-Fi'ye dayalı ByLock tespitine Türkiye'deki yargı mercileri itibar etmiyor." diye konuştu.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz ve tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık eski astsubay Bahadır Aslan ise darbe girişimi tarihinde Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı içerisinde konuşlu MAK Okul Komutanlığında kursiyer olarak bulunduğunu, o akşam komutanlarının kendisine "terör saldırısı" olduğunu söylediğini belirterek, "Komutanların Cumhurbaşkanına suikaste gittiğini sabah öğrendim. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık eski üsteğmen Emre Ersoy da tahliyesini talep ederek, "O gece bizden büyük resmi görmemiz istendi. O gece vatana olan bağlılığımız ve emir komuta zincirine olan güvenimiz kullanıldı." dedi.

Ersoy'un avukatı ise "Emre'yi o gece yönlendirenler ile emirlerine uymak zorunda olduklarını bildikleri Emre aynı cezayı aldı. Adaletli olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık eski astsubay Onur Burak Doğan darbe girişimi tarihinde MAK Okul Komutanlığında kursiyer olarak bulunduğunu dile getirerek, "MAK kursuna gelebilmek için bir sürü elemelerden geçtik. Biz üstlerimize güvenmek zorundaydık. Canımızı onlara emanet ettik. O gece bize 'terör saldırısı' denildi. Darbeyle ilgili bir fiilde bulunmadım." ifadesini kullandı.