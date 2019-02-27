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İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 17:52 | Son Güncelleme

FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik 13'ü tutuklu 103 sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan, 13'ü tutuklu 103 sanığın yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, müşteki Coşkun Başbuğ, kumpası kuranların askeri, emniyet ve yargı olmak üzere 3 ayağının olduğunu belirterek, yargı ayağıyla ilgili davanın Yargıtay'da görüldüğünü, bu nedenle dosyanın birleştirilmesini talep ettiklerini söyledi.

Tutuksuz sanıklardan Üryani K'nin, Hava Kuvvetleri Komutanlığından birçok kişinin ihraç edilmesine sebep olduğunu dile getiren Başbuğ, "Üryani K, Hava Kuvvetlerinin bu duruma gelmesine sebep olan kişilerdendir. Tutuksuz yargılanması vicdanları yaralıyor. Tekrar tutuklanmasını talep ediyorum. Üryani K'nin mağduru olan bir kişiyi dinletmek istiyorum." dedi.

Coşkun Başbuğ'un dinlenilmesini istediği Burçin Elbirlik, uzun yıllar Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yaptığını ve askeri casusluk dosyasına sanık olarak monte edildiğini kaydederek, sanık Üryani K'den şikayetçi olduğunu belirtti.

Üryani K'nin bir gün kendisini çağırdığını ve gün boyunca sorguya çektiğini anlatan Elbirlik, şöyle devam etti:

"Masada adıma yazılı mavi bir klasör vardı. Yaptığım görevleri sorgulamaya başladı. Astım olan subayları çağırıp birçok soru sormuş. Bu sanık yüzünden benim orduevine, askeri hastanelere girişim yasaklandı. Şerefimle, 1988-2013 yılları arasında vatanımız için çalıştım. Üzerimize gelip bizi atmaya çalışmaları, astlarıma benimle ilgili sorgulamalar yapmaları, orduevinden yasaklamaları beni mağdur etmiştir. Sıfırdan bir hayat kurmaya çalıştım. O zaman istihbarata bir kere çağrılıyorsun. 2. seferde atılıyorsun. Böyle bir sistem vardı. Sorguda bana sorulanlarla iddianame aynıydı. Dolayısıyla iddianameyi alınca şaşırdım. Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'den en iyi tabur komutanı ödülü aldım. Askeri casusluk iddianamesinde yazılanlar doğru olsaydı bu ödülü nasıl alayım."

Sanık Üryani K, Elbirlik'in kendince intikam almaya çalıştığını savunarak, Elbirlik'e bazı ithamlarda bulundu.

Duruşma savcısı, Üryani K'ye tepki göstererek, "Taraflı davranıyorsun. Müştekilerle ilgili konuşurken 'pislik, alçak' diyorsun. Kin nedeniyle mi böyle konuşuyorsun. Mahkeme uyarmış olmasına rağmen devam ediyorsun. Bu hakkı vermiyorum sana." ifadesini kullandı.

Müşteki Doğan Şahin, kumpası kuran herkesten davacı olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini belirterek, "Örgüt faaliyeti kapsamında hedef alındık. Hiçbir suçum olmadığı halde hakkımda bir sürü soruşturma yürütüldü. İnsanların özel hayatlarını speküle ederek 'sen şusun, sen busun' demek ahlaksızlıktır." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 1 Mart Cuma gününe erteledi.

- İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 22'si firari 103 sanık hakkında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti.

İddianamede, haklarında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.

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Askeri Casuslukta Kumpas dava FETÖ/PDY Müşteki

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