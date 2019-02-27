İZMİR (AA) - İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan, 13'ü tutuklu 103 sanığın yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, müşteki Coşkun Başbuğ, kumpası kuranların askeri, emniyet ve yargı olmak üzere 3 ayağının olduğunu belirterek, yargı ayağıyla ilgili davanın Yargıtay'da görüldüğünü, bu nedenle dosyanın birleştirilmesini talep ettiklerini söyledi.

Tutuksuz sanıklardan Üryani K'nin, Hava Kuvvetleri Komutanlığından birçok kişinin ihraç edilmesine sebep olduğunu dile getiren Başbuğ, "Üryani K, Hava Kuvvetlerinin bu duruma gelmesine sebep olan kişilerdendir. Tutuksuz yargılanması vicdanları yaralıyor. Tekrar tutuklanmasını talep ediyorum. Üryani K'nin mağduru olan bir kişiyi dinletmek istiyorum." dedi.