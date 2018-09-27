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İzmir'deki kayıp lise öğrencisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 17:30 | Son Güncelleme

İzmir'in Tire ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan kız öğrencinin bulunması için özel ekip kuruldu - Tire İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge: "Bize ilk ihbarın yapıldığı andan itibaren önemli oranda mesafe aldık ve Pınar'ı en kısa sürede salimen ailesine kavuşturmak istiyoruz"

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde özel bir lisede öğrenim gören ve 3 gündür haber alınamayan kız öğrencinin bulunması için özel bir ekip kuruldu.

Tire İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salı günü sabah Bahçekahve semtinde oturan dedesi Kadir Ezgi'nin evinden "okula gidiyorum" diyerek ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Pınar Ezgi'nin (15) bulunması için çalışma yaptıklarını belirtti.

Dört kişilik özel bir ekip oluşturduklarını aktaran Özge, "Bize ilk ihbarın yapıldığı andan itibaren önemli oranda mesafe aldık ve Pınar'ı en kısa sürede salimen ailesine kavuşturmak istiyoruz." dedi.

Baba Selim Ezgi de büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "Kızımızı çok seviyoruz, onun erkek arkadaşı yok. Dersleriyle ilgilenen bir çocuk. Aile arasında hiçbir sorunumuz yoktu. Bizi çok seviyordu, biran önce kızımıza kavuşmak istiyoruz." diye konuştu.

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ekip Kayıp kız öğrenci Tire

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