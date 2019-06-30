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İzmir'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği oteller tahliye edildi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 23:20 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Menderes ilçesi Özdere bölgesindeki ormanlık alanda elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu orman yangını çıktı.

İzmir'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği oteller tahliye edildi (1)

MENDERES(İzmir), (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesi Özdere bölgesindeki ormanlık alanda elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevlerin tehdit ettiği bölgede bulunan 5 yıldızlı otellerde konaklayanların ekipler tarafından tahliyesine başlanıldı.
Menderes ilçesinin turizm cenneti Özdere bölgesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde Otelle Bölgesi olarak bilinin yerde, saat 22.15 sıralarında yangın çıktı. Grand Efe otelinin karşısındaki ormanlık alanda elektrik tellerinin birbirine sürtünmesinden kaynaklandığı belirlenen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin fark edenlerin ihbarı üzerine ekipler sevk edildi. 5 yıldızlı otellerin yoğun olduğu bölgede alevlerin tehdit ettiği bazı otellerde konaklayan tatilciler, ekipler tarafından tahliye edilmeye başlandı.
yangına ilk olarak Menemen Belediyesi itfaiye ekibi müdahale etti. Alevlerin hızla yayılması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlık ekipler, bölgeye sevk edildi. 38 arazöz, 4 dozer ile itfaiye ekipleri alevlere müdaha etmeye başladı.
Yangın nedeniyle İzmir- Kuşadası yolu da trafiğe kapatıldı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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İzmir'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği oteller tahliye edildi (1)İzmir'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği oteller tahliye edildi (1)İzmir'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği oteller tahliye edildi (1)İzmir'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği oteller tahliye edildi (1)

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