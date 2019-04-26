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İzmir'deki sendikalardan '1 Mayıs' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 14:37 | Son Güncelleme

İZMİR'deki sendika temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için kent sakinlerini Gündoğdu Meydanı'na davet etti.

İzmir'deki sendikalardan '1 Mayıs' çağrısı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'deki sendika temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için kent sakinlerini Gündoğdu Meydanı'na davet etti.
İzmir'de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı sendikaların temsilcileri, Emek ve Dayanışma Günü'nde Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak kutlamalara kent sakinlerini davet etti. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına KESK Dönem Sözcüsü Necip Vardal, Kemeraltı Çarşısı girişinde ortak bildiriyi okudu. İzmirlilerden işçilere destek isteyen Vardal, "1 Mayıs İşçi Bayramı'nı karşılamaya hazırlanıyoruz. İzmir'deki emek ve meslek örgütleri olarak Gündoğdu Meydanı'nda buluşarak taleplerimizi birlikte haykırmaya davet ediyoruz" dedi.
DİSK Ege Bölge Temsilcisi ve İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Memiş Sarı ise 1 Mayıs'ta yapacakları etkinlik için saat 14.00'te, kent sakinlerini Gündoğdu Meydanı'na beklediklerini söyledi.
Açıklamanın ardından 'Yaşasın 1 Mayıs, alanlardayız', 'Birleşe birleşe kazanacağız', 'Birleşen işçiler asla yenilmez' sloganları atan sendika üyeleri, 1 Mayıs mitingine çağrı amacıyla hazırladıkları broşürleri Kemeraltı Çarşısı'nda dağıttı.

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İzmir'deki sendikalardan '1 Mayıs' çağrısıİzmir'deki sendikalardan '1 Mayıs' çağrısıİzmir'deki sendikalardan '1 Mayıs' çağrısıİzmir'deki sendikalardan '1 Mayıs' çağrısı

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